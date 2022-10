Premium Het beste van De Telegraaf

’Mel B verloofd: deze man laat haar weer in de liefde geloven’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Daar komt de bruid... Gefluisterd wordt dat zangeres Mel B (47) ten huwelijk is gevraagd door haarstylist Rory McPhee (36). Het lijkt daarmee of het liefdesgeluk de Spice-Girl eindelijk weer toelacht. Want na tien jaar kommer en kwel met haar ex Stephen Belafonte ziet het ernaar uit dat ze het vertrouwen in de man eindelijk weer heeft teruggevonden!