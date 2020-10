Maan zingt voor EO: ’Mensen hoop geven in coronatijd’

Met dit concert wil de EO een hoopvol en positief muzikaal geluid laten horen in een coronatijd die voor veel mensen soms uitzichtloos lijkt. „Te gek dat er zoveel geweldige Nederlandse artiesten aan dit initiatief meedoen en zo ook laten zien hoeveel positiviteit en hoop er in muziek zit”, laat presentator Bert van Leeuwen weten.

Naast de optredens, die worden begeleid door het Metropole Orkest, worden hoopvolle verhalen uit het hele land verteld waarin muziek juist ook een rol speelt. Mensen kunnen via de website van de omroep hun eigen hoopvolle liedje insturen. Alle nummers worden vervolgens in een Spotify-playlist verzameld en spelen dan een rol tijdens het concert.

Maan kijkt uit naar het optreden. „Muziek kan je door tijden heen slepen waarin het even niet meezit. Ik hoop dat we met dit concert mensen een beetje hoop kunnen geven in deze tijd!”