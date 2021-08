Premium Het beste van De Telegraaf

Ernst Daniël Smid schrijft ziekteleed van zich af: ’Ik tril en beef, maar… ik lééf’

Door Corrie Verkerk Kopieer naar clipboard

Deze week verschijnt Ernst, het persoonlijke verhaal van baritonzanger Ernst Daniël Smid. Ⓒ ANP/HH

Deze week verschijnt Ernst, de langverwachte autobiografie van Ernst Daniël Smid (68). Het boek is een persoonlijk document over zijn jeugd, zijn faalangst, de dood van zijn geliefde Roosje, eenzaamheid, vrouwen en de betrekkelijkheid van roem. Bovendien moest er een hoofdstuk worden toegevoegd over parkinson, de slopende ziekte waarmee de zanger nu te maken heeft...