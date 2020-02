Beyoncé en Jay Z staan niet op voor volkslied

De actie deed denken aan die van speler Colin Kaepernick, die in het seizoen van 2016/2017 knielde toen The Star-Spangled Banner werd gespeeld. Dat deed hij uit protest tegen raciale ongelijkheid in de VS. Het gebaar werd al snel overgenomen door andere sporters en Hollywoodsterren, die op social media foto’s deelden waarop ook zij knielden.

Het zou opvallend zijn als Jay Z en Beyoncé uit protest niet gingen staan zondag, omdat de muziekproducent met zijn label Roc Nation een samenwerking is aangegaan met de organisator van de American Footballcompetitie, de NFL. Jay Z is daardoor een actief onderdeel van Inspire Change, een initiatief van de NFL en een groep spelers dat organisaties steunt die werken aan meer sociale en raciale gelijkheid in de VS.