WIDM: Dit seizoen leek steeds meer van hetzelfde

Ⓒ AvroTros / Joy Hansson

Spoiler alert!- Dit seizoen van Wie is de Mol? zal helaas niet de tv-geschiedenis ingaan als het beste ooit. We schreven het al bij de derde aflevering: het wilde maar niet spannend worden. Zelfs trouwe kijkers hoorden we in onze bubbel regelmatig verzuchten: „Ik kom er deze keer niet lekker in. Splinter, Lakshmi of Marije, ik heb geen idee wie de mol is. Ik snak naar een tunnelvisie.”