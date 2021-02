Laatste chemokuur Linda Hakeboom zit erop: ’Kan het niet geloven’

Het nieuws kwam onverwacht, vertelt Linda in haar Instagram Stories. Mede omdat haar afweer ’historisch laag’ is, is chemotherapie nu niet meer mogelijk. „En dat betekent dat ik de vorige keer al per ongeluk m’n laatste chemo heb gehad. Heel maf, maar ik ben klaar”, zegt ze blij.

De komende tijd moet Linda aansterken. Volgende maand gaat ze onder het mes. „En dan kunnen we zien hoe goed de chemo heeft gewerkt en wordt bepaald wat het vervolgtraject is”, legt ze uit. „Dat kunnen bestralingen zijn, een nog grotere operatie of een soort nog langere chemo-light. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden.”

„De eerst stap is de operatie en daarvoor aansterken” vervolgt ze. „Maar ik heb de hele tijd het gevoel in dit traject dat ik vinkjes mag zetten als ik tussenstations gehaald heb. En deze laatste chemo is een hele grote vink die ik mag zetten.”