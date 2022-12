Britse soap biedt fan Bob Dylan gastrol aan

„Om te horen dat Bob Dylan naar Coronation Street kijkt, is bizar”, zegt MacLeod tegen The Daily Telegraph. „Misschien kunnen we hem tijdens karaoke-avond als mysterieuze zanger opvoeren die dan een liedje komt zingen”, zegt de producent over de mogelijke cameo van Dylan. „Dat zou fantastisch zijn.”

In het interview met The Wall Street Journal werd Dylan gevraagd welke series hij onlangs heeft gekeken. „Coronation Street, Father Brown en wat oude afleveringen van Twilight Zone”, antwoordde de 81-jarige Amerikaan. „Ik weet dat het ouderwets is, maar hierdoor voel ik me op mijn gemak.”