’Harry en Meghan schakelen politie in: geteisterd door drones’

Een woordvoerder van de politie bevestigde donderdag aan Entertainment Tonight dat er in de wijk incidenten zijn geweest met drones, maar deed geen uitspraken of het koppel daarbij betrokken was. Volgens ingewijden vliegen er geregeld drones over het huis en komen die steeds dichterbij.

Harry en Meghan zouden het meer dan zat zijn. Het echtpaar vertrok juist uit Engeland voor meer rust. Het echtpaar verhuisde kort daarna met zoontje Archie naar Canada en woont tegenwoordig in Los Angeles.