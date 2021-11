Prins Harry: ’Term Megxit is vrouwonvriendelijk’

Prins Harry doet zijn beklag tijdens een online panel van tijdschrift WIRED. „Het is gecreëerd door een online trol, groter gemaakt door koningshuisverslaggevers en daarmee gegroeid tot iets wat iedereen gebruikt. Maar het begon ooit eens bij die trol.”

De hertog van Sussex verduidelijkt niet waarom hij de term vrouwonvriendelijk vindt. Wel refereerde hij later in het panel aan een studie uit oktober, waaruit bleek dat ruim 70 procent van de online haat die Meghan en hij ontvangen, afkomstig is van 83 Twitteraccounts. „Het engste eraan is dat een aantal Britse journalisten contact hadden met deze accounts. Ze maakten de leugens die verspreid werden alleen maar groter en bestempelden ze zelfs al waarheid”, aldus de Britse prins.