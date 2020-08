Voormalig assistente prins Charles ontkent introductie studenten bij Epstein

Het gaat om Eileen Guggenheim (69), momenteel decaan bij de New York Academy of Art. Zij zou een studente hebben laten kennismaken met Jeffrey Epstein en de studente zelfs aangemoedigd hebben wat met hem te flirten, omdat hij een grote donateur was.

De beschuldigingen komen van Maria Farmer (50). Zij beweert dat ze in 1995 naar Epsteins ranch in New Mexico vloog voor een studietrip. Daar zou Guggenheim ’me gevraagd hebben op zijn schoot te gaan zitten en met hem te flirten’. Ze zou daarbij gezegd hebben: ’Doe het voor de academie, Maria’. Volgens Maria zijn zij en haar jongere zus later misbruikt door de veroordeelde pedofiel.

Ook een andere student die naar de zogeheten Zorro Ranch is geweest, stelde dat de jonge vrouwen werden gepusht om deel te nemen aan ’spelletjes met seksuele objecten’.

Guggenheim ontkent de beschuldigingen en laat via haar advocaten weten dat deze ’volkomen ongegrond’ zijn. Oorspronkelijk stelde ze überhaupt nooit op de ranch geweest te zijn; later, toen naast Farmer ook Ursula Ruedenberg en nog een vermeend slachtoffer deze beschuldigingen openbaar maakten, verklaarde ze er eenmaal geweest te zijn, toen de ranch verbouwd werd. Haar advocaten: „De claims van Ms. Rarmer met betrekking tot de ranch zijn inconsistent en aangepast door de tijd heen. Het bezoek van mevrouw Guggenheim was erg kort; ze deed een tour op het land met de voormalige studenten en verliet het landgoed kort daarna. Dat verklaart haar aanvankelijke falen in het herinneren van haar reis naar de ranch.”

De New York Academy of Art (NYAA) verklaart dat mevrouw Guggenheim ’geen rol speelde’ bij de introductie van Maria en haar jongere zus Annie bij Epstein. Volgens hen is er ’geen bewijs om de claims te ondersteunen’. „Het was pas nadatz e een foto zag van zichzelf, mevrouw Farmer en drie voormalige studenten tijdens daglicht... op het land, dat ze zich haar korte bezoek herinnerde.”

Volgens Guggenheim zou ze onmiddellijk steun geboden hebben ’als de studenten enig persoonlijk ongemak over de acties van meneer Epstein hadden geuit’.

Een open brief die afgelopen maand getekend is door bijna 100 studenten en alumni verwijt haar retoriek waarbij ze de schuld bij de slachtoffers legt. Zij nemen het de academie kwalijk dat ze zich meer richten op het in diskrediet brengen van het getuigenis van Farmer, dan de betrokkenheid van Epstein bij het bestuur van de academie, zijn financiële banden met de school of zijn ’relatie met Guggenheim’ te onderzoeken.

Daarop heeft het dagelijks bestuur verontschuldigingen aangeboden aan Farmer en beloofde een flink geldbedrag te storten aan een stichting voor slachtoffers van seksueel geweld. „Sommige conclusies uit het onderzoek maken verwijten aan het adres van mevrouw Farmer en het spijt ons dat deze opgenomen zijn in het rapport.”