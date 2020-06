Jay-Z leende privéjet aan advocaten Ahmaud Arbery

Blerim Elmazi vertelt op Instagram dat hij en collega Lee Merritt woensdagavond geen vlucht meer konden krijgen naar Georgia, waar een rechter donderdagochtend zou bepalen of de drie verdachten in de zaak terecht moeten staan. „We hebben uren geprobeerd vluchten te boeken of auto’s te regelen. Om 1 uur ’s nachts begonnen we de hoop te verliezen, tot we een belletje kregen van de mensen van Jay-Z, die ons vertelden dat hij ons zou invliegen om samen met de familie van Ahmaud Arbery bij de zitting te kunnen zijn. Heel dankbaar voor zijn steun.”

De Afro-Amerikaanse Arbery was in februari aan het joggen toen drie witte mannen hem achtervolgden en uiteindelijk klemreden en doodschoten. De aanval werd door een van hen vastgelegd op video. Tijdens de zitting donderdag meldde een rechercheurs in de zaak dat een van de verdachten heeft verklaard dat een van de anderen een racistische opmerking maakte nadat hij Arbery had neergeschoten. De rechter bepaalde dat er genoeg reden was om een moordproces tegen de mannen te starten.