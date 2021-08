Prins Andrew aangeklaagd voor misbruik: wordt de Britse royal nu onder ede gehoord over zijn seksleven?

Royals

Rechtszaak tegen prins Andrew vanwege misbruik minderjarige

De Britse prins Andrew is aangeklaagd voor seksueel misbruik. Virginia Roberts Giuffre beschuldigt de prins al langer. Ze zegt dat hij haar meermaals heeft misbruikt toen ze nog maar 17 jaar oud was. Ook de vermeende misbruikmiljardair Jeffrey Epstein was volgens haar bij de zaak betrokken. Giuffre ...