Miley Cyrus rouwt om oma: ’Ik voel elke dag de pijn’

„Ook al ben je weg, niets zal ooit veranderen. Je zult voor altijd mijn inspiratie en mode-icoon zijn. Maar nog meer het ultieme voorbeeld van licht in een donkere wereld. Jij bent mijn zonneschijn”, schrijft de 27-jarige zangeres op Twitter.

„Ik zal uw geest hier houden door goed voor anderen te zijn en hen te behandelen zoals we allemaal behandeld willen worden. Met een oneindige hoeveelheid van dezelfde vriendelijkheid die u dagelijks liet zien. We zullen elke dag pijn voelen dat u niet meer bij ons bent.”

Rode loper

Volgens Miley was haar oma „de beste die een meisje zich kan wensen”. „Ik zal je de rest van mijn leven missen.”

De voormalig Hannah Montana-ster nam haar oma geregeld mee over de rode loper. Ook bezocht Loretta weleens de studio van The Voice, waar Miley een van de coaches was.