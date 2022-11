Camilla brengt Paddington-beertjes naar kinderen in nood

Ook was de koningin-gemalin bij een speciale lunch, met de door Paddington befaamde marmelade-sandwiches waarbij de beren hun nieuwe families ontmoeten.

Op sociale media deelt het Britse koninklijk huis beelden van de kinderen met de knuffels. Ook is te zien hoe Camilla de beestjes aan de kinderen geeft. Het koninklijk huis bedankt ook London Taxi Drivers’ Charity for Children voor het vervoeren van Camilla en de knuffelbeertjes.

(Tekst gaat verder onder bericht.)

Elizabeth

In juni maakten de Britse koningin Elizabeth en beertje Paddington samen een video die viral ging. De beer en de koningin dronken samen een kopje thee om The Platinum Party, een groot concert waarmee het zeventigjarig regeringsjubileum van Elizabeth werd gevierd, af te trappen. In de video bedankte Paddington de koningin voor alles. „Dat is erg aardig”, antwoordde ze. In september dit jaar overleed Elizabeth, waarop Paddington haar nog eens bedankte. „Bedankt mevrouw, voor alles”, twitterde de beer.

Door deze video legden veel mensen een Paddington-beertje en een marmelade-sandwich – bekend uit de verhalen van Paddington – bij de koninklijke gebouwen neer ter nagedachtenis aan Elizabeth. Buckingham Palace riep de Britten echter op om liever bloemen neer te leggen.