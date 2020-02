Geen Helene Fischer maar The Voice-finalist als Duitse inzending ESF

Van oorsprong komt Ben Dolic uit Slovenië. Hij is bekend met het songfestivalwereldje, want hij nam in 2016 al eens deel aan de Sloveense voorronde. Op 18-jarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders naar Zwitserland.

Dolic is geselecteerd uit een groep van 607 artiesten. Er kwamen twee jury’s aan te pas om de artiest en het liedje uit te zoeken, naast een jury van muziekexperts mochten songfestivalfans hun voorkeur opgeven. In voorgaande jaren werd de Duitse inzending steeds deels door het publiek en deels door een jury gekozen. Dit jaar stapte Duitsland over naar een interne selectie.

Duitsland, een van de ’big five’, hoopt met de nieuwe wijze het succes van 2018 te evenaren. Toen werd Michael Schulte vierde in Portugal met het nummer You Let Me Walk Alone. Het was het enige lichtpuntje in de afgelopen jaren want Duitsland scoorde sinds 2014 verder niet hoger dan de achttiende plaats en werd zelfs twee keer laatste in de finale.

Tot op de dag van vandaag gingen er volop speculaties dat onze oosterburen de beroemde Helene Fischer zouden sturen, maar de twee jury’s die Duitsland erop zette - een jury van internationale experts en een jury van ’gewone’ Duitsers - heeft dus voor de The Voice-winnaar gekozen.