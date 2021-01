James Marsden durfde rol in stripperfilm Magic Mike niet aan

„Ik was op een of andere manier bang dat ik uit de film geknipt zou worden, dat al mijn tekst uit de film gehaald zou worden en ik min of meer een figurant was die in zijn string voorbij rende”, verklaarde de acteur. „Dus ik denk dat ik er gewoon de moed niet voor had. Maar achteraf had ik zoiets van: het was Soderbergh, ik had het gewoon moeten doen.”

Toch zijn veel mensen die hij kent blij dat hij niet op het aanbod in is gegaan. „Ik heb vrienden en familieleden die nog altijd zeggen dat het slim van me was om het niet te doen, want ze hadden me niet graag zo gezien.”

Magic Mike ging over een groep mannelijke strippers, met onder meer Channing Tatum, Matthew McConaughey en Joe Manganiello in de gelederen. De film uit 2012 werd een grote hit, en in 2015 kwam er een sequel uit: Magic Mike XXL.