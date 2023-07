Festival van Venetië boekt omstreden regisseurs Allen en Polanski

Van Allen, die door zijn dochter wordt beschuldigd van misbruik, zal zijn Franstalige film Coup de chance zijn debuut beleven. Polanski, die is veroordeeld voor seks met een 13-jarig meisje en door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag, vertoont The palace op het filmfestival. Het lijkt erop dat het Filmfestival publiekstrekkers hebben gezocht, nu de Amerikanen het af laten weten vanwege de Hollywoodstaking en de daardoor vertraagde producties. De films zijn echter niet opgenomen in de competitie en maken dan ook geen kans op een van de prijzen die er worden uitgereikt.

Ook de première van Dogman van Luc Besson zou de tongen los kunnen maken. De Franse regisseur werd beschuldigd van verkrachting. Vorige maand werd bekend dat hij niet wordt vervolgd.

Verder is dinsdag bekendgemaakt dat films van onder anderen Wes Anderson, Sofia Coppola en David Fincher te zien zijn op het Italiaanse filmfestival dat volgende maand begint. De rode loper is mogelijk een stuk rustiger dan vorige jaren. Als de grote staking in Hollywood nog steeds gaande is, mogen acteurs niet komen omdat het valt onder promotie en dus werk.