’Ik wil het van de daken schreeuwen!’

In de finale van het Net5-programma De Bachelor was te zien hoe Robbert (32) koos voor de mooie Naddja (28). Zij was degene die de allereerste roos van het programma kreeg. En ook het laatste liefdesteken was voor haar, in de vorm van een ring. „Een liefdesring, voorlopig nog even geen trouwring”, zegt Naddja lachend. „Hij is heel mooi. Tot de promo op tv heb ik hem gedragen. En daarna gelijk afgedaan.”

Robbert en Naddja hebben hun liefde voor elkaar lang verborgen moeten houden. De finale werd begin oktober in Athene opgenomen. Naddja vertelt hoe het daarna verder ging: „We kwamen op een donderdag terug in Nederland, zaterdag heb ik hem weer gezien. Dat was heel spannend, ik dacht: is het nog steeds zoals het daar was? Toen ik hem zag had ik weer hetzelfde gevoel. Nog sterker eigenlijk. Heel bizar. We vroegen elkaar: ’is dit voor jou echt?’ En voor allebei was dat zo.”

„In het begin zijn we samen naar Barcelona geweest. Toen konden we nog naast elkaar zitten, dat was voordat in de krant stond dat hij de Bachelor was. Later zijn we naar Florence geweest. Toen zaten we apart in het vliegtuig. Naast mij waren twee mensen aan het praten. Ik hoorde het woord bachelor, en dacht: ze hebben het door! Maar het bleek over een opleiding te gaan.”

Capuchons

De geliefden zagen elkaar zo’n twee of drie keer per week in het geheim. „Normaal doe je eerst allemaal leuke dingen en het dan rustiger aan, bij ons was het andersom. Maar wij hadden in Griekenland al gedatet. We zagen elkaar thuis, als ik naar Robbert toe ging parkeerde ik ergens en nam een taxi. Hij kwam naar mij met de trein, dan zette ik de auto een paar straten verderop en kon hij instappen. En we gingen sneaky naar het bos of op een rustige tijd naar de bioscoop met capuchons op.”

Naddja vervolgt: „Je wil eigenlijk gewoon leuke dingen doen, en het van de daken schreeuwen! Daar zaten wij erg op te wachten. Het was vooral moeilijk dat je niet gewoon als twee normale mensen boodschappen kunt doen of zo. En je wil het aan je vrienden en familie vertellen.”

De twee hebben er alles aan gedaan om de uitkomst van het programma niet te verraden, en dat is gelukt. Wel was de directe omgeving op de hoogte van hun samenzijn. Naddja vierde kerst bij Robberts ouders, hij bij haar familie. „Met de gordijnen dicht ja, haha.”

Nu hun liefde eindelijk wereldkundig is, zijn de twee in Singapore. Hij is daar voor werk; zij vloog afgelopen donderdag naar hem toe. „We zijn er in ieder geval tot 2 maart, wellicht dat we er daarna nog een vakantie aan vastplakken. Voor de sportschool die ik heb met mijn moeder heb ik vervanging geregeld, en ik heb ook in Singapore gesolliciteerd om te kijken of ik daar lessen kan geven.”

Klik

Daar gaan zij ook de finale kijken. Naddja blikt terug: „Ik was echt super zenuwachtig. Toen Robbert voor me stond zei hij van alles, maar ik heb geen idee meer wat. Ik had wel een heel goed gevoel bij hem. Ik voelde echt een klik en dacht ’dat moet voor hem ook zo zijn’. Voor de finale heb ik veel met Melanie gesproken. Zij zei ook die klik te hebben en was heel zeker van haar zaak. En ik wist niet waar zijn gevoel naartoe trok, omdat Melanie en ik heel andere types zijn.”

In de uitzendingen van De Bachelor heeft Naddja kunnen zien hoe Robbert met de concurrentie omging. „Melanie en ik hadden zoveel mogelijk verteld aan elkaar, we waren heel open. Als ik nu naar haar dates kijk is het toch een beetje gek om terug te zien, maar ik denk er ook bij: ’dat was toen’. Hij zat in een situatie waarin hij ons allebei leuk vond, dus niemand valt iets te verwijten.”