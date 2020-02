Familie deelt ongepubliceerde openhartige Instagrampost Caroline Flack

In het bericht valt te lezen dat Caroline vond dat de arrestatie voor het mishandelen van haar 27-jarige vriend Lewis Burton ervoor heeft gezorgd dat haar ’leven en toekomst in een klap onder haar voeten waren geveegd’ en ’de muren’ die zij ’rondom zich had gebouwd, instortten’. Dit meldt Eastern Daily Express.

Ook zegt Caroline dat ze er al een tijdje emotioneel gezien doorheen zat, maar ’geen veroorzaker was van huiselijk geweld. We hadden wat woorden, waarna er een ongeluk gebeurde. Een ongeluk’.

Wanneer het bericht is geschreven is niet bekend. Het is hoogstwaarschijnlijk niet gepubliceerd door Caroline, omdat haar tijdens de rechtszaak over de mishandeling van haar vriend is afgeraden te doen.

Haar moeder Chris laat aan de Britse krant weten: „Carrie stuurde me dit bericht eind januari, maar werd aangeraden door adviseurs het niet te plaatsen, toch wilde ze graag dat iemand haar kant van het verhaal hoorde. Er waren zoveel leugens en verdraaiingen, maar dit is hoe zij het voelde en ik en mijn familie willen graag dat mensen haar eigen woorden lezen.”

Ongeluk

Onderstaand het volledige bericht: „Voor veel mensen is een arrestatie een soort van spirituele bewustwording, maar voor mij is het normaal geworden. Ik heb zo vaak op de ’snooze button’ gedrukt wat betreft problemen in mijn leven, gedurende mijn hele leven. Ik heb de vele giftige meningen en negatieve reacties voor meer dan 10 jaar geaccepteerd en mezelf verteld dat dat bij mijn baan hoorde. Hier klaag ik niet over. Maar het probleem met dingen onder het tapijt vegen is.. dat ze er nog steeds zijn en er iemand op een dag dat tapijt omhoog trekt en het enige wat je dan nog voelt is schaamte.

Op 12 december 2019 werd ik gearresteerd wegens mishandeling van mijn vriend. Binnen 24 uur werd mijn wereld en toekomst onder mijn voeten vandaan geveegd en stortten de muren die ik rondom mij had gebouwd, in. Ik sta opeens op een ander podium, terwijl anderen toekijken wat er gebeurt. Ik heb altijd mijn verantwoordelijkheid genomen voor wat er die avond gebeurde. Zelfs gedurende die bewuste avond. Maar de waarheid is.. het was een ongeluk.

Ik ben al een hele tijd emotioneel ingestort. Maar ik ben geen huiselijk geweldpleger. We hadden een woordenwisseling en een ongeluk volgde daarna. Een ongeluk.

Het bloed dat iemand verkocht aan een krant was mijn bloed, dit was erg verdrietig en ontzettend persoonlijk. De reden dat ik me vandaag uitspreek, is omdat mijn familie het niet meer aan kan. Ik heb mijn baan verloren. Mijn huis. Mijn mogelijkheid om te spreken. De waarheid is uit mijn handen en wordt gebruikt als vermaak. Ik kan me niet elke dag verstoppen en met niemand praten.

Het spijt me zo ontzettend tegenover mijn familie wat ik heb veroorzaakt en wat mijn vrienden hebben moeten doorstaan. Ik ben niet bezig met ’hoe ik mijn carrière terugkrijg’, maar met hoe ik mijn leven en dat van mijn familie weer op de rit weet te krijgen. Ik kan niets meer zeggen dan dat.”

Het lichaam van de presentatrice werd afgelopen zaterdag levenloos aangetroffen in haar appartement in Londen. Een advocaat van de familie bevestigde tegenover Daily Mail dat ze zichzelf van het leven heeft beroofd.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl.