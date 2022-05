Sarah van Soelen haalt uit naar André Hazes: ’Je krijgt een hoop leugens’

Sterren

'Monsieur LeClerc' uit legendarische serie 'Allo 'Allo overleden

De Britse acteur Robin Parkinson is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de BBC woensdag. Hij stierf in het bijzijn van zijn familie. Parkinson werd wereldberoemd als Monsieur Ernest LeClerc, de vaak vermomde koerier van het verzet in de legendarische Britse komedieserie 'Allo 'Allo.