Dit is Esmée van Kampen’s ’PLUS 1!’

Poseren wilden Esmée van Kampen en haar vriend Tim niet, toch wist Privé het stel samen vast te leggen. Ⓒ Fotopersbureau HCA / Patrick Harderwijk

Als negenjarig meisje stond ESMÉE VAN KAMPEN (30) al in de musical Hairspray, ze was te zien in films als Loft en Rokjesdag én kreeg een Zilveren Televizierster voor haar aandeel in de comedy Familie Kruys, maar toch kent het grote publiek haar vooral van één rol: die van de vrolijke winkelbediende in de spotjes van PLUS-supermarkten. De actrice mag dan inmiddels door die commercials een vertrouwd gezicht zijn geworden in miljoenen Nederlandse huiskamers, over haar persoonlijke leven kregen we nog nooit iets te horen.