Lang Leve de Liefde en 50/50 krijgen in najaar vervolg op SBS6

Van de quiz, die wordt gepresenteerd door Winston Gerschtanowitz en Kim-Lian van der Meij, zijn inmiddels al ruim 250 afleveringen gemaakt. Lang Leve de Liefde zit ondertussen al op meer dan 300 uitzendingen. SBS6 wil de fans naar eigen zeggen niet teleurstellen en komt daarom met nieuwe afleveringen.

Bij Lang Leve de Liefde gaan singles die elkaar nog nooit ontmoet hebben voor minimaal 24 uur en maximaal vier dagen samenwonen. De vraag is iedere keer of dat uitmondt in liefde. Tijdens 50/50 gaan twee spelers met elkaar de strijd aan door vijftig vragen te beantwoorden over de meest uiteenlopende onderwerpen. Met het programma valt ook geld te winnen.