’Ava DuVernay maakt docu over Nipsey Hussle’

De film gaat over het leven van Nipsey als muzikant, maar ook als activist. De Amerikaan, die eind maart op straat in Los Angeles werd neergeschoten, maakte zich - naast het schrijven van muziek - hard voor het voorkomen van bendegeweld. Aan de documentaire zou ook de familie van Nipsey medewerking verlenen.

De 47-jarige DuVernay heeft al een aantal documentaires gemaakt en ontving meerdere prijzen en nominaties. Voor Netflix maakte ze onder meer When They See Us, de op een waargebeurd verhaal gebaseerde miniserie over vijf onterecht voor verkrachting veroordeelde jongens.