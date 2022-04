Elton, Adele en McCartney: het einde van Carpool Karaoke

Verhalen achter het nieuws

Linda beheert fanpagina Doe Maar: ’Vreselijk dat Henny Vrienten er niet meer is’

Linda Smolders (59) is de beheerder van de grootste Facebook-fanpagina van Doe Maar met 2.464 leden. Dat haar grote idool Henny Vrienten is overleden doet Linda enorm verdriet. „Ik heb alleen maar gehuild en kan er niet van eten of slapen.”