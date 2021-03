Audities voor nieuw lid K3 beginnen vanaf volgende maand

De afgelopen weken hebben in totaal 22.690 mensen zich aangemeld om de opvolger van Klaasje Meijer te worden. Uit dat aantal wordt door Studio 100 een voorselectie gemaakt. Mensen worden voor eind april uitgenodigd voor de audities. Hoeveel deelnemers uiteindelijk voor een jury verschijnen, is nog niet duidelijk. Marthe De Pillecyn en Hanne Verbruggen, de twee overgebleven K3-leden, zullen nauw betrokken zijn bij het kiezen van hun nieuwe collega.

Kandidaten die door de auditieronde komen, krijgen een plekje in het geplande tv-programma. Zenders VTM en SBS6 onderzoeken of ze samen, net zoals ruim vijf jaar geleden bij K3 zoekt K3, een televisieprogramma kunnen maken over de zoektocht. Daarover wordt binnenkort meer bekendgemaakt.

Klaasje maakte vorige maand bekend na meer dan vijf jaar op te stappen. Klaasje, Hanne en Marthe wonnen in 2015 de talentenshow K3 zoekt K3, een talentenjacht die werd gemaakt omdat de toenmalige formatie ermee ging stoppen.