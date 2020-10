Prof. Erik Scherder geeft Rob de Nijs PRIVÉ-COLLEGE…

Erik Scherder vindt dat het met Rob de Nijs, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, gelukkig nog erg goed gaat. ,,En iedere dag een half uurtje wandelen zou je nóg meer goed doen.’’

Komende week is ROB DE NIJS voor het eerst in lange tijd weer te gast op tv, in de eerste show van PAUL DE LEEUW en ASTRID JOOSTEN. Maar live zingen zal hij daar niet. ,,Die beslissing is genomen, dat doe ik op tv nooit meer.’’ Deze week komt zijn nieuwe album uit en daarop klinkt zijn stem nog geweldig, vindt ook tv-professor ERIK SCHERDER, die Rob thuis opzocht en de levende legende een opbeurend ’college van de hoop’ gaf…