Hardwell brengt vrijdag tweede studioalbum uit

Hardwell verrast op Koningsdag 538, eerste concert in vier jaar

DJ Hardwell heeft woensdag op het Koningsdagconcert van Radio 538 in Breda een verrassingsoptreden geven. Het was het eerste concert dat Hardwell in Nederland gaf sinds oktober 2018. Hardwell draaide als verrassing back to back met Afrojack, die wel was aangekondigd.