Anna Wintour erkent intolerant en pijnlijk gedrag bij Vogue

„Laat ik beginnen met het erkennen van jullie gevoelens en het uiten van mijn empathie naar dat wat velen van jullie al tijden hebben moeten doorstaan: verdriet, pijn en woede. Deze boodschap is met name gericht aan de zwarte medewerkers van ons team: ik kan me alleen maar voorstellen wat jullie de afgelopen dagen en weken hebben gevoeld. Maar ik weet ook dat de pijn, het geweld en de ongelijkheid, die al jaren woeden, nog steeds niet opgelost zijn. Dit probleem te erkennen én herkennen, is iets wat allang geleden had moeten gebeuren” aldus Wintour.

De hoofdredacteur van Amerika’s grootste modeblad vervolgt: „Vogue heeft niet genoeg gedaan om zwarte schrijvers, fotografen, ontwerpers en andere creatievelingen de ruimte te geven. Wij hebben fouten gemaakt, door soms verhalen of foto’s te plaatsen die pijnlijk of intolerant waren. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor die fouten. Het zal niet makkelijk zijn geweest om een zwarte werknemer bij Vogue te zijn.”

„Ik begrijp heel goed dat de tekst ’we zullen het vanaf nu beter doen’ nu niets verandert aan de situatie, maar geloof me oprecht dat we er écht iets aan gaan, en willen, doen. Geloof me als ik zeg dat ik jullie mening zeer waardeer en graag hoor hoe we het beter kunnen doen in de toekomst. Ik luister naar jullie.”