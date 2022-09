Jan Boskamp binnenkort te zien als analist in Veronica Offside

Boskamp wordt bij Veronica Offside, dat bij Veronica te zien is, herenigd met presentator Wilfred Genee. Die zegt blij te zijn dat de Rotterdammer terug is in zijn programma. "Ik heb Jan er graag bij omdat hij een markante analist is, die zich ongelofelijk bewezen heeft", zegt Genee tegen het voetbalblad VI.

Volgens Genee voegt Boskamp echt iets toe aan het programma. Hij is ras-Feyenoorder en met de oud-Ajacieden Wesley Sneijder en Andy van der Meijde laat Veronica Offside nu een mix van alle voetbalsentimenten horen die in ons land leven, vindt Genee.

Het is nog onduidelijk wanneer Boskamp voor het eerst aanschuift bij Veronica Offside.