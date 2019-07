Amanda Balk terug bij Stavros T.

Bij een foto van hun bruiloft waarop ze knuffelend staan, schrijft Amanda de cryptische tekst: „Mensen die meant to be zijn, vinden hun weg terug naar elkaar.” Eerder liet ze nog weten dat „het vertrouwen kapot is en helaas niet valt te repareren.”

Het management van de realityster laat aan Shownieuws in een statement weten: „Amanda en Stavros gaan proberen er samen uit te komen. En ze is tot de conclusie gekomen dat zij getrouwd is met Stavros om duizenden verschillende redenen. Ze ziet al deze redenen nog steeds in hem, ondanks zijn fouten. Op basis daarvan vindt ze het de moeite waard om hem nog een kans te geven zich te bewijzen.”

In mei werd bekend dat Stavros onder voorwaarde van een meldplicht bij de reclassering en elektronisch toezicht vrij zou komen. Amanda is zelf ook verdachte.

