Francisco Ibáñez (87), striptekenaar van Paling & Ko, overleden

In 1957 publiceerde Ibañez zijn eerste stripverhaal. Een jaar later verscheen het eerste verhaal met Mortadelo en Filemon Pi, zoals Paling & Ko in het Spaans heten. Van de twee blunderende geheim agenten verschenen in Spanje zo’n tweehonderd albums. In Nederland kwamen tussen 1971 en 2006 vijftig albums in vertaling uit. De stripreeks was populair in ons land.

Tot aan 1986 werkte Ibañez als schrijver en tekenaar bij uitgeverij Editorial Bruguera. In 1986 stapte hij over naar een andere werkgever, maar daardoor kon hij niet verder werken aan Paling & Ko omdat Bruguera de eigendomsrechten had. Twee jaar later vertrok hij naar Ediciones B. Die uitgeverij had inmiddels de rechten van Paling & Ko in bezit gekregen zodat Ibañez verder kon werken aan zijn reeks.

De in Barcelona overleden tekenaar ontving in de afgelopen jaren diverse onderscheidingen voor zijn werk.