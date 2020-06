Prins Charles reuk- en smaakvermogen kwijt

Nog steeds is zijn geur- en smaakvermogen niet zoals het ooit geweest is.

De 71-jarige prins had milde klachten van het coronavirus, liet hij eerder in een video op Instagram weten. „In zo’n spannende tijd in onze levens, denken mijn vrouw en ik in het bijzonder aan iedereen die hun geliefden zijn verloren in zulke lastige en abnormale omstandigheden”, zei hij daarover.