Aerosmith zegt twee uur van tevoren concert af om zieke Steven Tyler

„We moeten met grote teleurstelling melden dat we noodgedwongen onze show in Las Vegas vanavond moeten afzeggen omdat Steven zich niet goed voelt en niet in staat is om op te treden”, aldus Aerosmith.

Wat er precies aan de hand is met Tyler, laat de groep niet weten. Wel wordt verwacht dat de 74-jarige zanger op tijd is opgeknapt voor het eerstvolgende concert, op maandag.

Tyler kampte afgelopen voorjaar ook met gezondheidsproblemen waardoor concerten van de Las Vegas-reeks werden afgezegd. De zanger liet zich opnemen in een afkickkliniek omdat hij een terugval had gehad. Tyler werkte daar aan zijn alcoholprobleem, dat was teruggekomen nadat hij vanwege een operatie aan zijn voet zware pijnstillers had geslikt. In september trad Aerosmith weer voor het eerst op.