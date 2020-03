Ziekenhuisserie doneert mondkapjes

Op Instagram bedanken de artsen en verpleegkundigen van het Grady Memorial Hospital het team voor hun donatie, die bestaat uit onder meer jassen, handschoenen en mondkapjes. „Gisteren had ik het er nog over hoe onwaarschijnlijk het is dat er, nu de voorraden zo klein zijn, een magische lading mondkapjes arriveert”, schrijft een van de artsen. „En toch kwam er een magische zending, in de vorm van dit gulle gebaar. Dit soort hulp vanuit de gemeenschap betekent zo veel voor ons.”

The Resident, dat eerder ook in Nederland te zien was op Fox, draait om een groep artsen in het fictieve Chastain Park Memorial Hospital in Atlanta. De hoofdrollen worden vertolkt door Matt Czuchry en Emily VanCamp.