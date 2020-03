Ziekenhuisseries doneren medisch materiaal aan ziekenhuizen

The Resident gaf dozen vol met onder meer mondkapjes, handschoenen en doktersjassen aan een ziekenhuis in Atlanta. Een reumatoloog die werkzaam is in het Grady Memorial Hospital bedankt de serie op Instagram voor de donatie, die bestaat uit onder meer jassen, handschoenen en mondkapjes.

„Gisteren had ik het er nog over hoe onwaarschijnlijk het is dat er, nu de voorraden zo klein zijn, een magische lading mondkapjes arriveert”, schrijft een van de artsen. „En toch kwam er een magische zending, in de vorm van dit gulle gebaar. Dit soort hulp vanuit de gemeenschap betekent zo veel voor ons.”

De producenten van Grey's Anatomy hebben ook jassen en handschoenen gedoneerd. Van de spin-offserie Station 19, waarin de brandweer wordt gevolgd, werden zo'n driehonderd beademingsmaskers naar de brandweer gestuurd. The Good Doctor is van plan spullen te schenken aan ziekenhuizen in Vancouver, waar de serie wordt opgenomen.