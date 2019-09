Milla Jovovich Ⓒ BSR Agency

Stuntvrouw Olivia Jackson heeft de producenten van Resident Evil: The Final Chapter aangeklaagd. De body double van Milla Jovovich verloor in 2015 door een ongeluk op de set haar arm en hoewel haar beloofd was dat de de producten de medische kosten zouden vergoeden, bleef een uitbetaling daarvan uit.