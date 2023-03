Vandaag Inside weer welkom bij spelersinterviews Oranje

VI-verslaggever Noa Vahle kreeg maandagavond te horen dat Vandaag Inside weer welkom is bij Oranje. Dinsdag sprak ze voetballer Memphis Depay over de situatie. „De spelersgroep had zoiets van: streep eronder, wij gaan gewoon door. Jullie zijn gewoon weer welkom”, legt hij uit. „Zo’n interview hebben is fijn, als er kritiek is is dat ook prima, maar toentertijd was dat onze grens. Nu gaan we gewoon weer verder en ik hoop dat het zo kan.”

Depay heeft in de toekomst geen verwachtingen van het programma. „Ik verwacht niets, ik kijk sowieso geen tv. Ik ben druk genoeg met mijn eigen prestaties. Daar ligt mijn focus op.”