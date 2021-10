Janny van der Heijden lanceert eigen kledinglijn

Van der Heijden ontwierp de collectie voor het Nederlandse merk KYRA en deze bevat vierentwintig items in diverse kleuren en prints. „Het ontwerpen van een eigen kledingcollectie is altijd al een grote droom geweest. Met deze collectie heb ik mij gefocust op het maken van kleding waar ik me vrouwelijk én comfortabel in voel”, aldus Van der Heijden.

Met haar collectie bevindt Van der Heijden zich nu in het almaar langer wordende rijtje bekende Nederlanders met een kledinglijn. Eerder brachten ook onder meer Yolanthe Cabau, Bridget Maasland, Humberto Tan en Afrojack een eigen modecollectie op de markt.