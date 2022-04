Nasrdin Dchar komende jaren niet op podium te zien

Wat Dchar in de komende jaren gaat doen, maakt hij nog niet bekend. Wel belooft hij zich te gaan storten op een „groot, nieuw avontuur. Ik wil me nu op een andere kant van mijn makerschap richten.” De Gouden Kalf-winnaar is dit najaar in elk geval te zien in de nieuwe AVROTROS-serie Het Gouden Uur, naast Ellen Parren.

Familiekroniek is nog te zien in de maanden mei en juni. Dchar speelt zijn drie voorstellingen Oumi, Dad en Ja. In Oumi speelde de acteur zijn moeder, die symbool stond voor een hele generatie Marokkaanse vrouwen. In Dad vertolkte Dchar de rol van zijn vader en ging daarin de dialoog met hem aan. En in JA verkent hij hoe hobbelig het pad van de liefde kan zijn, aan de hand van het verhaal van hem en zijn vrouw Amy.