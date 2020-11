Ferry Doedens op laatste draaidag GTST: ’Ik ga jullie missen’

De acteur, die het personage Lucas Sanders vertolkte, neemt vrijdag afscheid van Meerdijk via een post op zijn Instagram Stories. „Dat was ’m dan. Bedankt cast & crew voor de geweldige 12 jaar. Ik ga jullie missen. Dat doe ik nu al.”

Eind juni besloten producent EndemolShine en omroep RTL ’in goed overleg’ dat Ferry zou stoppen bij de soap. De beslissing volgde nadat hij enkele keren de opgestelde coronamaatregelen van de producent had genegeerd.

Eerder deze maand vertelde de acteur al dat hij het moeilijk had met zijn vertrek. „Ik loop hier nog drie weken rond, met een heel gek gevoel. Het is een gevoel van rouw, of zo. Al wil ik het ook niet al te zwaar maken, want ik zit de afgelopen tijd in een soort van rouwproces.”

Bekijk ook: Ferry Doedens rouwt om vertrek bij GTST

Ferry werd eerder de deur gewezen bij ’s Neerlands langstlopende soap, in 2015. Toen kwam uit dat hij een drugsprobleem had, wat zijn werk beïnvloedde. Via de spin-off Nieuwe tijden keerde hij ruim een jaar later terug als Lucas in GTST.