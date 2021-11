Thierry Baudet getrouwd met Davide Heijmans

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH / Instagram

Politicus Thierry Baudet is donderdag in het huwelijksbootje gestapt met fotografe Davide Heijmans. De twee geliefden wilden vorig jaar zomer al trouwen, maar de coronapandemie gooide roet in het eten.