Rechter Britney Spears gaat akkoord met aparte rechtszaak spionage

Mathew Rosengart, Britneys advocaat, is erop gebrand om tot op de laatste cent uit te vinden wat er van Britneys vermogen is afgenomen door haar vader en hoeveel er is doorgesluisd naar familieleden of zakelijke relaties. De advocaat van Jamie, Alex Weingarten, liet aan de rechter weten: „Dit is nooit gebeurd. Niet het afluisteren en niet het geld afnemen, het zijn nonsens.”

Rosengart is sinds zijn aanstelling enorm hard bezig om Britneys vermogen en zeggenschap weer bij haar terug te krijgen, én om de mensen die haar de afgelopen dertien jaar onder de duim hebben gehouden flink aan te pakken. In november sprak de rechter Britney vrij van haar curatorschap.

In de documentaire die The New York Times onlangs maakte over Britney kwam een ex-beveiliger aan het woord, die beweerde in opdracht van Jamie Spears en zijn directe baas afluisterapparatuur te hebben geplaatst in Britneys huis, zelfs tot in haar slaapkamer aan toe. Daardoor kon vader Jamie precies horen wat ze tegen wie zei en op welk moment.

Deze ’mini-rechtszaak’ zal plaatsvinden juli en zal volgens de rechter een aantal dagen duren.