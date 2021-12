Malou Petter en Mark Visser vaste presentatoren NOS Journaal

Dat heeft de NOS woensdag gemeld. Malou Petter (31) werd in 2012 aangenomen als redacteur van het NOS Jeugdjournaal. In 2017 begon ze voor de camera als verslaggever en in 2019 kwam daar de presentatie van de ochtendeditie van het NOS Jeugdjournaal bij.

Mark Visser (40) kwam in 2006 bij de NOS als radionieuwslezer en -redacteur. In maart 2016 volgde zijn benoeming als parttime journaalpresentator. Daarnaast is hij invalpresentator van het NOS Radio 1 Journaal.