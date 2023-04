Premium Het beste van De Telegraaf

Laura Biagiotto belangrijke bruikleengever Kröller-Müller Museum Futuristisch spektakel op de Veluwe

Door Paola van de Velde

Wandtapijt ’Futuristisch genie’ uit 1925 van Giacomo Balla. Ⓒ Fondazione Biagiotti

Het Italiaanse mode- en parfummerk Laura Biagiotti is een van de belangrijkste bruikleengevers aan de expositie Het futurisme en Europa die deze week opent in het Kröller-Müllermuseum. Lavinia Biagiotti, de dochter van de naamgeefster van het bedrijf, leent diverse schilderijen, tekeningen en kledingontwerpen van Giacomo Balla (1871-1958) uit, een van de voortrekkers van deze stroming die in Italië ontstond, maar kunstenaars in heel Europa beïnvloedde.