Bon Jovi annuleert tournee

Anders dan veel andere artiesten hebben de mannen van Bon Jovi ervoor gekozen om een streep door de tour te zetten in plaats van te verplaatsen. „Gezien de moeilijke tijden hebben we besloten om de volledige tour te annuleren. Zo kunnen tickethouders hun geld terugkrijgen om hun rekeningen te betalen of boodschappen te doen”, zo staat in een statement van de band.

De tournee zou op 10 juni in Washington beginnen en op 28 juli in New York eindigen.