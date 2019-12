Dit cashen artiesten met kersthit

Wham, Fay Lovsky, Mariah Carey en Bill Crosby (v.l.n.r.) leverden de meest rendabele kersthits. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Elk jaar proberen wel enkele Nederlandse artiesten een kersthit te scoren, toch is ons aandeel in de totale jaarlijkse dosis die wordt uitgestort maar klein. Het is vooral kassa voor WHAM! en Mariah Carey de inmiddels ook Ariana Grande en Justin Bieber.