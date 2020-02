André Hazes tegen Monique: ik ben voor altijd de jouwe

Bij een foto, waarop te zien is dat hij Monique vasthoudt tijdens een romantisch diner in een restaurant in Rotterdam, deelt hij een songtekst van het nummer Faithfully. ,,Ze zeggen dat de weg geen plek is om een familie te starten. Onder de streep is het jou en mij. En van een muzikant houden, gaat niet altijd op de manier die normaal is. Maar girl, blijf bij mij. Ik ben voor altijd de jouwe.”

Na zijn romance met Bridget Maasland, die officieel nog geen honderd dagen heeft geduurd, werd 17 februari bekend dat ze een punt achter hun kortstondige relatie hebben gezet. Tijdens een vakantie op Curaçao waar André een optreden had, waren ook Monique en zijn zoontje André op het eiland. Bridget is later naar de exotische bestemming afgereisd.

Foto’s van het gezellige samenzijn van André met zijn gezinnetje, waarbij hij Monique hartelijk omhelsde, zouden bij Bridget niet goed gevallen zijn. Uitgerekend op Valentijnsdag kon André zijn spullen ophalen bij Bridgets huis in Amsterdam.

Vorig jaar november maakte het management van André Hazes bekend dat hij en Monique Westenberg uit elkaar waren. Monique reageerde destijds als door een wesp gestoken, liet weten dat de verklaring niet namens haar was en dat er een andere vrouw in het spel zou zijn. Ondanks dat zij geen naam noemde, maakte Privé al snel bekend dat het André gevallen was voor Bridget.