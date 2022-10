Premium Het beste van De Telegraaf

Het Belgische topmodel dat na een ’rauwe jeugd’ het hart van stervoetballers sneller laat kloppen

Door Lien Lammens Kopieer naar clipboard

Ⓒ ISOPIX

Ze is een internationaal topmodel, is als eerste Belgische in de bikinispecial van Sports Illustrated verschenen, de Kardashians behoren tot haar persoonlijke vriendenkring én ze wordt ook nog eens gelinkt aan de Franse topvoetballer Kylian Mbappé: maak kennis met Rose Bertram, de Kortrijkse die de wereld veroverde na een tragische jeugd.