Elon Musk noemt functie als Twitterbaas ’stressvol en pijnlijk’

Op 27 oktober hakte Musk de knoop door. De rijkste man ter wereld besloot zo’n 44 miljard uit te geven om Twitter te kopen. Officieel omdat hij vond dat de vorige eigenaren vooral uit waren op controverse en kliks. Hij vreesde dat zo de vrijheid van meningsuiting in het gedrang kwam.

Musk nam geen halve maatregelen. Al in de eerste week na zijn aantreden als directeur van Twitter stuurde hij ruim 6500 van de bijna 8000 medewerkers de laan uit. In gesprek met de BBC zegt Musk dat deze impopulaire maatregel er voor heeft gezorgd dat het bedrijf inmiddels ’ongeveer quitte draait’.

Blauwe vinkjes

Ook ontstond ophef door diverse proefballonnetjes die Musk lanceerde om van Twitter een betaalde dienst te maken. Zo wil hij geld vragen voor de blauwe ’vinkjes’ die aantonen dat een account echt is. Voor 7 euro per maand kunnen gebruikers zo’n vinkje krijgen terwijl ze tot voor kort gratis waren: „Het kost maar een klein beetje, dus ik zie het probleem niet.”, aldus de man van 170 miljard.

Nachtelijke tweets

De vele kritiek aan zijn adres ging hem niet in de koude kleren zitten: „Het was eerder stressvol, pijnlijk en er zijn ook fouten gemaakt. Maar ik denk dat het nu de goede kant op gaat.” Ook belooft hij zijn eigen gedrag te verbeteren: „Ik moet niet meer tweeten na 3 uur 's nachts. Ik heb mezelf vaak genoeg in de problemen gebracht met m'n nachtelijke tweets.”