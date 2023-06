Dit is waarom Burna Boy niet kwam opdagen in Gelredome

De organisatie geeft tickethouders het volgende statement: „Burna Boy stond gepland om vrijdag in Nederland aan te komen. Een agent vanuit het team van de artiest was verantwoordelijk voor zijn vluchten. Deze agent heeft verzaakt de vlucht van Burna Boy (tijdig) te regelen. Wij kwamen daar op de vrijdag achter.”

Toen de organisatie daar lucht van kreeg, hebben ze een vlucht gevonden die de rapper naar Nederland zou brengen. „Gevolg was dat zijn geplande showtijd zou uitlopen. Wij hebben goedkeuring gekregen vanuit de lokale autoriteiten om de show op dat latere tijdstip te laten starten. Daardoor was het mogelijk om de show alsnog iets verlaat door te laten gaan. Wij hadden er op dat moment nog alle vertrouwen in dat de show door zou gaan.”

Jonna Fraser

Om de tussentijd te overbruggen had de organisatie een aantal DJ’s en artiesten, waaronder Jonna Fraser, gevraagd en bereid gevonden om op te treden. „Wij ontvingen laat de melding dat de vlucht vertraging had, waardoor Burna Boy alsnog niet op het geplande verlate tijdstip, on-stage zou kunnen gaan. Burna Boy zou wel nog wat later willen optreden. Dat latere tijdstip was voor de autoriteiten geen verantwoorde tijd om nog te starten met de show o.a. omdat het openbaar vervoer een aantal mensen niet meer zou kunnen vervoeren.”

Rond 22:45 uur hebben de autoriteiten bepaald dat de show definitief niet meer door mocht gaan. „Wij hebben echt alles gedaan wat in ons macht lag om Burna Boy on stage te krijgen”, aldus de organisatie.

Het geannuleerde concert van Burna Boy wordt op zondag 23 juli ingehaald in de Gelredome. De kaartverkoop voor de nieuwe datum start op vrijdag 30 juni om 10:00 uur. Kaarten die gekocht zijn voor het concert van 17 juni blijven geldig.

